Преимущества ножеточки Cheefs Choise

Екатерина Ванюшина, 31 год

Я работаю поваром на дому. Ножами и другими столовыми приборами пользуюсь чаще других. Ну и соответственно нарезаю разные продукты тоже постоянно. Раньше приходилось точить ножи точильным камнем и хватало эффекта на пол дня. С Cheefs Choise я забыла про эти мучения