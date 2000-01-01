Преимущества ножеточки Cheefs Choise

ЛЮБЫЕ ЛЕЗВИЯ СТАНУТ ОСТРЫМИ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ!
Электрическая ножеточка Cheefs Choise специально произведена для односторонней заточки ножей азиатского типа. Таким способом наточки пользуются в промышленности.
Безопасная конструкция защитит пальцы от порезов
Алмазная заточка
Направляющие обеспечивают правильный угол заточки
Вы сможете натачивать ножи одним движением, не тратя на это кучу времени и сил. Больше никаких ручных точильных камней
Оснащенная тонким и ультратонким 100% алмазным абразивом, она доведёт Ваш нож до такой остроты, которая ещё не была прежде
Размер её позволяет брать с собой везде - в поездку, на дачу, в поход
Электрическая ножеточка Cheefs Choise специально произведена для односторонней заточки ножей азиатского типа. Таким способом наточки пользуются в промышленности.
С ножеточкой Cheefs Choise Вам не надо будет точить ножи каждую неделю. Алмазная заточка позволяет лезвию сохранять остроту на протяжении 4-5 лет.
Для поварских ножей
Для ножей сантоку
Для филейных ножей
Для керамических ножей
Я работаю поваром на дому. Ножами и другими столовыми приборами пользуюсь чаще других. Ну и соответственно нарезаю разные продукты тоже постоянно. Раньше приходилось точить ножи точильным камнем и хватало эффекта на пол дня. С Cheefs Choise я забыла про эти мучения
Я работаю в ресторане поваром. Безумно рада приобретению, потому что проблема заточки ножей стоит очень остро
Считаю, что для каждоый домохозяйки это обязательная вещь на кухне. Я ей даже ножницы точила. Просто идеальная острота. Доставили быстро и оплатила после проверки. Очень довольна
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Безопасная конструкция защитит пальцы от порезов
Алмазная заточка
Направляющие обеспечивают правильный угол заточки