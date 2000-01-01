Электро ножеточилка Chef's Choice

АКЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЯНДЕКС.ДЗЕН!

Скидка -50%

  • Безопасная конструкция защитит пальцы от порезов

  • Алмазная заточка

  • Направляющие обеспечивают правильный угол заточки

Обычная цена:

3980руб

Цена по акции:

1990руб

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Количество ножеточек по акции: 8 шт.

Преимущества ножеточки Cheefs Choise

ЛЮБЫЕ ЛЕЗВИЯ СТАНУТ ОСТРЫМИ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ!

Электрическая ножеточка Cheefs Choise специально произведена для односторонней заточки ножей азиатского типа. Таким способом наточки пользуются в промышленности.

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ НЕ ЗНАТЬ ЭТОГО?

  • ТУПЫЕ НОЖИ

  • ПОРЕЗЫ НА ПАЛЬЦАХ

  • РВАНЫЕ КУСКИ ПРОДУКТОВ

  • ИСПОРЧЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Характеристики

  • Количество этапов заточки: 2
  • Угол заточки: 15º
  • Мощность двигателя: 75 Вт
  • Время заточки: 1 - 1,5 мин
  • Время доводки: 10 сек
  • Срок службы заточных элементов: 2000 - 3000 (4 - 5 лет)
  • Тип абразивного покрытия: Алмаз
  • Тип направляющей угла заточки: Пружинный

С ножеточкой Cheefs Choise Вам не надо будет точить ножи каждую неделю. Алмазная заточка позволяет лезвию сохранять остроту на протяжении 4-5 лет.

ПОДОЙДЕТ
ДЛЯ:

  • Для поварских ножей

  • Для ножей сантоку

  • Для филейных ножей

  • Для керамических ножей

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Отзывы покупателей

Екатерина Ванюшина, 31 год

Я работаю поваром на дому. Ножами и другими столовыми приборами пользуюсь чаще других. Ну и соответственно нарезаю разные продукты тоже постоянно. Раньше приходилось точить ножи точильным камнем и хватало эффекта на пол дня. С Cheefs Choise я забыла про эти мучения

Анастасия Шапаева, 29 лет

Я работаю в ресторане поваром. Безумно рада приобретению, потому что проблема заточки ножей стоит очень остро

Мария Шляпкина, 33 года

Считаю, что для каждоый домохозяйки это обязательная вещь на кухне. Я ей даже ножницы точила. Просто идеальная острота. Доставили быстро и оплатила после проверки. Очень довольна

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Электрическая ножеточка Chef's Choice

АКЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙЯНДЕКС.ДЗЕН!

Скидка -50%

  • Безопасная конструкция защитит пальцы от порезов

  • Алмазная заточка

  • Направляющие обеспечивают правильный угол заточки

Обычная цена:

3980руб

Цена по акции:

1990руб

Количество ножеточек по акции: 8 шт.